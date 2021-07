Weaccess Group : appel à projets sur la '5G'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Weaccess Group, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises annonce son association avec la société ARELIS, spécialiste de l'électronique militaire radio et, GROLLEAU, équipementier télécom spécialiste des ateliers d'énergie et des coffrets pour le déploiement de la fibre optique pour répondre à l'appel à projets 5G souveraine et verticale.

Initié par le gouvernement, l'appel à projet France Relance soutient les meilleurs projets de 'R&D', d'investissement et de mise en oeuvre d'applications basées sur la technologie 5G.

A travers l'appel à manifestation d'intérêt (AMI), l'Etat subventionnera des projets portés par une ou plusieurs entreprises qui développeront des produits et services novateurs 5G pour les filières d'avenir garantissant la création de valeur en France. L'environnement, l'agriculture, la santé, les transports, la logistique et l'industrie sont autant de thématiques cibles visées par les appels à projets. WEACCESS GROUP, ARELIS et GROLLEAU y répondent au travers du projet "Convergence 5G".