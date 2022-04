Weaccess Group aborde l'exercice 2022 plus sereinement

(Boursier.com) — En 2021, WEACCESS GROUP a réalisé un chiffre d'affaires de 1203,4 KE, en baisse de 29,3% par rapport à 2020. Cette évolution est principalement liée à la diminution des activités liées à la construction d'infrastructures radio qui représentent désormais 11% du chiffre d'affaires contre 30% en 2020.

Par ailleurs, comme un grand nombre d'opérateurs de la filière, la société a été touchée tout au long de l'exercice par les tensions tarifaires grandissantes exercées sur le prix des abonnements 4G/LTE, la concurrence effrénée entre les opérateurs télécom pour capter les derniers clients les conduisant aujourd'hui à proposer des tarifs incohérents en regard des coûts d'exploitation. Cet environnement s'est logiquement traduit par un ralentissement sensible des ventes d'abonnements à destination des particuliers.

Depuis l'obtention de la licence multi-sites 4G privée en juillet 2021, WEACCESS GROUP a répondu à une demande croissante d'abonnements professionnels en infrastructures 4G/5G qui affiche une progression de 30% sur l'exercice. De même, les services VOIP entreprises augmentent de 30%. Ces évolutions favorables ont permis d'augmenter considérablement le modèle de facturation par abonnement qui représente désormais 85% du chiffre d'affaires global, contre 74,1% en 2020.

Afin de préserver au maximum ses marges, la Société a apporté une attention particulière à ses achats consommés. En conséquence, le taux de marge brute progresse d'environ 10 points et passe de 50,6% à 60,3%.

Compte tenu d'un niveau de charges de structure fixes stable, l'EBITDA affiche (13,5) KE, contre 116,9 KE en 2020.

Avec notamment une dotation aux amortissements en baisse de 34 KE à 281,5 KE, la perte d'exploitation s'établit à (301,8) KE contre (209,5) KE en 2020.

Après prise en compte d'un profit exceptionnel net de 14,2 KE et d'un crédit d'impôt recherche de 35,9 KE, le résultat net 2021 s'établit à (252) KE, contre (157,4) KE en 2020. WEACCESS GROUP présente au 31 décembre 2021 une situation bilancielle saine avec des capitaux propres qui s'élèvent à 557,5 KE.

Disposant d'une trésorerie disponible de 370,7 KE, WEACCESS GROUP affiche un cash net de 12,1 KE en tenant compte d'un endettement de 358,8 KE.

Perspectives 2022 très favorables : une stratégie de diversification commerciale porteuse

WEACCESS GROUP aborde l'exercice 2022 plus sereinement avec une reprise dynamique de l'activité, principalement axée sur l'accélération de la commercialisation de l'offre 4G entreprise à destination des PME et ETI. Avec sa licence multi-sites 4G privée, WEACCESS GROUP est l'un des seuls opérateurs nationaux en mesure de doter les industries comme les PME et les ETI de leur propre réseau 4G privé, dans une gamme de prix permettant d'accéder aisément à ce type de technologie. Répondant à une demande croissante du secteur industriel, l'offre 4G privé constitue un fort levier de croissance pour l'opérateur.

En parallèle, la société entend poursuivre activement le développement de son projet de 5G souveraine sélectionné par le Gouvernement. Spécifiquement orienté vers le marché de l'industrie et des réseaux "critiques", le projet convergence 5G, mené en partenariat avec les sociétés GROLLEAU et ARELIS LGM, a pour objectif de développer une solution 5G alternative autonome intégrée à destination des petits sites 5G industriels. Au cours des prochains mois, la société développera aux côtés de ses partenaires une plateforme opérationnelle. S'adressant à un marché de 2 millions de prises sans fibre et sans cuivre, cette offre a d'ores et déjà reçu des manifestations d'intérêt de la part de très grands groupes.