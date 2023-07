We.Connect : Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 129,9 ME, en hausse de 13,1%

(Boursier.com) — Dans une conjoncture économique difficile avec la remontée des taux et les pressions inflationnistes sur les approvisionnements, WE.CONNECT, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, est parvenu à générer une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'intégration de ses dernières acquisitions, à la diversification croissante des gammes de produits et à la résilience de sa base de clientèle de plus en plus tournée vers les entreprises.

Sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 129,9 ME, en hausse de 13,1%. Il intègre sur trois mois la contribution de l'acquisition d'OCTANT et de DYADEM, spécialisés dans la distribution de périphériques numériques acquis en avril 2022.

L'activité organique s'établit à 96 ME, en baisse de 4,9%. Après la dynamique de marché très soutenue liée à la montée en puissance du télétravail, l'activité a été pénalisée en début de semestre par un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d'un contexte persistant de hausse des prix incitant les entreprises à décaler leurs investissements en équipements informatiques.

Les nouvelles acquisitions ont enregistré une activité en croissance semestrielle de 12%, résultant de la forte demande rencontrée en périphériques numériques et leurs consommables. Cette bonne dynamique illustre la capacité du Groupe à sélectionner les entreprises à fort potentiel et à les intégrer en établissant des synergies opérationnelles et des économies d'échelle.

DES PERSPECTIVES FAVORABLES

WE.CONNECT anticipe la poursuite de la progression de son activité portée par la contribution de ses dernières acquisitions, le développement des nombreuses synergies commerciales et la reprise de la croissance organique au second semestre, période structurellement à plus forte saisonnalité.

La bonne orientation de sa stratégie vers les clients corporate, qui devront investir massivement dans leur transformation digitale, la montée en puissance de nouvelles lignes de produits associée à la robustesse du portefeuille de marques conduisent WE.CONNECT à réaffirmer sa confiance dans ses perspectives.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2023 : 24 octobre 2023, avant Bourse.