We.Connect reporte au 28 avril la publication de ses résultats annuels

(Boursier.com) — Afin de faire face à la crise sanitaire, We.Connect a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au besoin de ses clients revendeurs, de la grande distribution et du e-commerce, particulièrement sollicités en cette période.

La priorité est donnée :

à ses collaborateurs afin d'assurer leur protection tout en maintenant la pérennité de l'activité, dont le service logistique,

à ses clients à travers la mise en place d'outils de suivi à distance leur garantissant le meilleur niveau de service commercial et administratif .

En conséquence, la société a été contrainte de reporter la date de publication des résultats annuels 2019, initialement prévue le 14 avril au 28 avril 2020 avant bourse.

Prochaine date de publication : Résultats annuels 2019, le 28 avril 2020, avant bourse.