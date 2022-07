We.Connect : recul de plus de 8% de l'activité en organique

(Boursier.com) — We .Connect a réalisé un chiffre d'affaires de 115,5 ME, en hausse de 4,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La progression de l'activité bénéficie principalement de la contribution sur le deuxième trimestre de DYADEM et OCTANT, acquises en avril dernier.

L'activité organique seule, sur la période, ressort à 101,2 ME contre 110,3 ME au 1er semestre 2021, en baisse de 8,3%. Le Groupe a décidé de rationaliser son portefeuille de clients en arrêtant notamment ses relations commerciales avec une plateforme e-commerce qui a représenté 1,9 ME de chiffre d'affaires sur le semestre écoulé contre 14 ME au 30 juin de l'année dernière.