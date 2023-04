We.Connect : progression du bénéfice net de 24%

(Boursier.com) — We .Connect est parvenu à maintenir son niveau de rentabilité opérationnelle et générer une hausse de son résultat net. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 237,5 ME, en hausse de 9,2% grâce notamment à la contribution sur 9 mois de l'acquisition du Groupe Octant, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au 1er semestre. L'activité organique s'établit quant à elle à 193,6 ME, en recul de 11% par rapport à 2021. Elle tient compte d'un effet de base défavorable et d'un contexte peu porteur en 2022 marqué par un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d'une hausse persistante des prix. L'activité aux entreprises, segment stratégique offrant davantage de visibilité et une meilleure récurrence des revenus, poursuit son développement et représente désormais plus de 70% du chiffre d'affaires global.

Malgré la baisse de l'activité organique, les indicateurs de rentabilité opérationnelle ressortent stables grâce à la bonne tenue de la marge brute. Cette performance tient compte également de l'intégration de la dernière acquisition qui affiche des ratios de rentabilité inférieurs à ceux du groupe. La marge brute progresse de 26,1% à 25,1 ME grâce à un mix produit plus diversifié et une rationalisation vertueuse du portefeuille de clients opérée en cours d'année. Elle s'établit à 10,6% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,4 point par rapport à 2021. La hausse sensible de 2,6 ME des charges de personnel en lien avec l'acquisition d'Octant conduit le groupe à générer un EBITDA en légère baisse. Le résultat d'exploitation, qui tient compte de dotations aux amortissements et provisions en baisse de 0,4 ME, ressort stable par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net s'élève à 7,8 ME, en hausse de 24%. Il intègre notamment un résultat exceptionnel de 1,6 ME qui inclut la reprise des écarts d'acquisition négatifs suite à l'acquisition du groupe Octant, et une provision pour risques et charges de 1 ME.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 43,8 ME, en progression de 21%. La trésorerie active s'affiche à 29,7 ME contre 36 ME à fin décembre 2021, en raison de la nécessité d'augmenter les stocks pour pallier aux tensions d'approvisionnement. La dette nette s'établit à 10,8 ME à fin décembre 2022 à comparer à un cash net de 8,2 ME un an auparavant. La différence provient de la hausse du BFR.

Le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 31 mai 2023, la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action.

We.Connect affiche sa confiance pour poursuivre sa trajectoire de croissance et retrouver ses niveaux de rentabilité normatifs sur des marchés qui offrent des perspectives porteuses à moyen terme.