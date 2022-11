We.Connect : nouveau partenariat avec Epson

(Boursier.com) — We .Connect, spécialiste des accessoires high tech pour l'informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce la signature d'un nouvel accord de distribution nationale avec Epson, leader technologique dans les domaines de l'impression, de la projection et de la robotique industrielle. Grâce à cette signature, We.Connect "renforce sensiblement son catalogue de marques référentes d'imprimantes et tire parti des premières synergies de l'acquisition du groupe Octant", spécialisé en système d'impression et consommables, réalisée au 2eme trimestre.

La relation de confiance développée depuis toutes ces années avec le groupe Octant, couplée au renforcement du circuit de distribution de We.Connect et de la puissance de sa plateforme logistique, ont ainsi conduit à la signature de l'extension du contrat de distribution aux imprimantes et scanners. We.Connect peut désormais commercialiser les différentes gammes d'imprimantes et scanners de la marque Epson auprès d'un large réseau de grandes surfaces spécialisées, de grandes et moyennes surfaces généralistes, de revendeurs informatiques et de sites e-commerce dédiés.