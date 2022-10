We.Connect : Le résultat net semestriel s'établit à 3,1 ME, en progression de 8,1%

(Boursier.com) — WE .CONNECT, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 115,5 ME, en progression de 4,7% par rapport à l'exercice précédent. L'activité a bénéficié de l'intégration au deuxième trimestre des sociétés DYADEM et OCTANT, spécialisées dans les périphériques numériques. Porteuses de synergies immédiates, ces opérations de croissance externe ont permis à WE.CONNECT d'enrichir son catalogue d'une offre d'imprimantes et de consommables, sources de revenus récurrents, tout en développant une stratégie de 'cross selling' sur l'ensemble des parcs clients.

Suite à la rationalisation du portefeuille de clients opérée par le Groupe pour préserver ses ratios de rentabilité dans un contexte de marché devenu plus difficile, l'activité organique s'affiche à 101,2 ME, contre 110,3 ME au 1er semestre 2021, en baisse de 8,3%.

BONNE ORIENTATION DES INDICATEURS DE RENTABILITE

Tous les indicateurs de rentabilité du Groupe ressortent en hausse sur la période. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans un environnement de consommation plus tendu et de problèmes d'approvisionnements persistants inhérents à l'ensemble du secteur.

La marge brute progresse de 18,4% à 12,3 ME bénéficiant d'un meilleur mix produit et de l'effet positif de la rationalisation du portefeuille de clients. Elle ressort à 10,7% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 1,3 point par rapport au S1 2021.

Les charges de personnel sont en croissance à 0,9 ME en lien avec les acquisitions réalisées sur le semestre. L'EBITDA s'établit à 5,9 ME en hausse sensible de 10,7%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions en hausse de 0,4 ME, le résultat d'exploitation ressort à 4,6 ME en progression de 2,7%.

Le résultat net s'établit à 3,1 ME, en progression de 8,1%. Il tient compte d'un résultat financier de 0,5 ME (stable par rapport à l'exercice précédent), et d'un impôt sur les sociétés de (1) ME contre 0,9 ME au 30 juin 2021.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s'élèvent à 38,2 ME, soit une hausse de 5,6% par rapport au 31 décembre 2021, portée essentiellement par le bénéfice net du période diminué du dividende versé au titre de l'exercice 2021.

La trésorerie active s'affiche à 22,8 ME, contre 36 ME à fin décembre 2021 en raison d'un effet de saisonnalité plus défavorable à mi-année et d'un besoin plus important de constituer du stock pour faire face aux tensions sur les approvisionnements.

La trésorerie nette du Groupe a diminué de 28,6 ME en raison de la consolidation de la nouvelle acquisition et de l'augmentation des stocks pour pallier aux tensions d'approvisionnements.

PERSPECTIVES

Dans un environnement de marché marqué par une pénétration accélérée des actifs numériques chez les particuliers et dans les entreprises, WE.CONNECT a accru ses opportunités commerciales grâce aux synergies générées par les dernières acquisitions.

Fort de cette dynamique, la société entend développer au 2nd semestre des partenariats pour renforcer ses gammes dans les périphériques numériques. Le Groupe souhaite également étendre ses positions aux secteurs de la mobilité électrique.

Avec un catalogue de produits et un parc clients enrichis, WE. CONNECT dispose de tous les leviers pour capter les potentialités futures du marché des équipements high-tech.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022, le 14 février 2023, avant Bourse.