We.Connect : le résultat net s'envole à 2,9 ME au S1

(Boursier.com) — WE .CONNECT a enregistré sur le premier semestre 2021 une forte progression de ses résultats. Cette performance valide la pertinence du positionnement et de la stratégie commerciale du Groupe sur un marché porté par la forte demande pour les produits high-tech.

WE.CONNECT a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 110,3 ME, en hausse de 30,3% par rapport à l'exercice précédent. Cette forte croissance a été tirée par l'accélération des ventes d'ordinateurs portables et de moniteurs dans un contexte porteur lié à la hausse du télétravail et à la progression structurelle des usages numériques au sein des entreprises et chez les particuliers.

Malgré l'intensification des pénuries de composants et des problèmes logistiques à l'échelle mondiale, WE.CONNECT a su satisfaire la demande des grandes centrales grâce à une très bonne anticipation de ses approvisionnements, à l'optimisation de la gestion de ses stocks, et à ses forts partenariats avec les marques leaders de l'informatique.

Par ailleurs, le groupe a diversifié ses canaux commerciaux en intensifiant ses efforts marketing sur les réseaux digitaux.

HAUSSE SENSIBLE DES INDICATEURS OPÉRATIONNELS

La rentabilité est en nette augmentation sous l'effet d'une adaptation permanente des ressources du Groupe et d'une bonne gestion de ses coûts, dans un contexte de forte croissance de son activité. La marge brute progresse à 10,4 ME (+30,8% par rapport au 1er semestre 2021), soit une augmentation proportionnelle à celle du chiffre d'affaires.

Grâce à une bonne maîtrise des charges de personnel et de ses achats externes, le Groupe affiche un EBITDA en forte hausse de 58,3%. Il ressort à 4,8% du chiffre d'affaires, en progression de 1,1 point par rapport au 30 juin 2020.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 0,8 ME, le résultat d'exploitation ressort à 4,5 ME, en augmentation de 37,7%.

RÉSULTAT NET MULTIPLIE PAR 3

Le résultat financier s'élève à (0,5) ME, en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2020 qui intégrait des provisions importantes pour dépréciation de valeurs mobilières de placement. Le résultat net s'établit ainsi à 2,9 ME, soit plus de 3 fois celui correspondant à la même période de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres étaient en hausse de 10,5% à 32,7 ME.

Compte-tenu de la croissance élevée de l'activité et pour faire face à la pénurie de composants, le Groupe a décidé d'accroitre ses niveaux de stocks pour satisfaire la demande. En conséquence, la variation du besoin en fonds de roulement s'élève à 29,7 ME. La trésorerie disponible s'établit ainsi à 14,2 ME à fin juin 2021 contre 43,1 ME à fin décembre 2020.

La dette financière diminue de 1,2 ME et atteint 28,7 ME.

PERSPECTIVES

Dans un environnement marqué par les tensions de sourcing et de logistique, WE.CONNECT va poursuivre sur le second semestre sa croissance d'activité qui devrait ressortir plus limitée en raison d'une base de comparaison marquée l'année dernière par l'essor des nouvelles organisations de travail des entreprises.

Le Groupe réitère sa pleine confiance dans un développement pérenne et profitable de son business model grâce à l'élargissement régulier de sa gamme de produits et de son portefeuille clients.

"Après un exercice 2020 exceptionnel, nous affichons sur le premier semestre 2021 une très belle performance qui témoigne de la justesse de nos choix stratégiques, en particulier en matière d'approvisionnement et de maîtrise de nos coûts. Nous entendons poursuivre notre croissance sur nos marchés porteurs avec pour objectif l'amélioration constante de nos ratios de rentabilité" déclare Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : le mardi 8 février 2022, avant Bourse.