We.Connect : le résultat net grimpe à 6,3 ME, en progression de 23,5%

(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2021, WE.CONNECT confirme sa dynamique de croissance rentable et démontre sa capacité d'adaptation dans un contexte marqué depuis deux ans par la crise sanitaire et les tensions de sourcing généralisées à l'ensemble du secteur.

WE.CONNECT a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 217,5 ME, en hausse de 2,9% par rapport à l'exercice précédent. Portée sur le 1er semestre par la généralisation du télétravail dans les entreprises éligibles et par la forte hausse des achats en équipements informatiques par les ménages, l'activité a été pénalisée sur le 2nd semestre par une base de comparaison défavorable et par des problèmes d'approvisionnements inhérents à l'ensemble du secteur.

ROBUSTESSE DU MODÈLE ECONOMIQUE

Dans ce contexte de marché volatile, le groupe a su adapter ses capacités opérationnelles pour répondre à la forte demande de produits high-tech en anticipant au mieux ses besoins d'approvisionnements.

Grâce à une bonne maîtrise de ses coûts, à une adaptation de ses ressources et à une gestion proactive de ses stocks, WE.CONNECT a réussi à générer une forte croissance de ses indicateurs de rentabilité.

La marge brute progresse de 14,2% et ressort à 9,4% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 1 point par rapport à 2020.

L'EBITDA s'affiche en augmentation plus sensible de 23,3% à 10,3 ME, notamment grâce à une réduction de 0,4 ME des autres achats et charges externes.

La dotation aux amortissements et provisions progresse à (1,1) ME contre (0,2) ME en raison principalement d'une hausse des provisions pour dépréciations de stocks.

Le résultat d'exploitation ressort en nette progression de 12,7% à 9,1 ME.

Après comptabilisation d'une charge financière nette de 0,7 ME (en recul de 0,2 ME par rapport à l'exercice précédent), d'un résultat exceptionnel de (0,5) ME contre (0,1) ME en 2020 et d'un impôt sur les sociétés en baisse de 0,4 ME à (1,5) ME, le résultat net s'établit à 6,3 ME, en progression de 23,5%, faisant ressortir une marge nette proche de 3%.

UNE STRUCTURE DE BILAN SAINE

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s'élèvent à 36,1 ME, soit une hausse de 22% par rapport au 31 décembre 2020. La variation s'explique essentiellement par l'enregistrement du bénéfice de l'exercice.

En raison de la forte croissance de l'activité sur le début de l'année et des tensions d'approvisionnements qui ont conduit le Groupe à accroître de façon sensible ses niveaux de stocks, la variation du besoin en fonds de roulement s'élève à 11,9 ME. En conséquence, la trésorerie disponible, y compris les valeurs mobilières de placement, recule de 7,1 ME à 36 ME à fin décembre 2021.

WE.CONNECT a procédé à des remboursements nets d'emprunts de 1,9 ME. La dette brute à fin décembre 2021 s'élève à 27,8 ME. Le cash net s'établit à 8,2 ME, démontrant la solidité de la structure bilancielle du groupe.

Le Conseil d'administration de WE.CONNECT qui s'est réuni le 15 avril 2022, a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 27 mai 2022, la distribution d'un dividende de 0,40 euro par action.

PERSPECTIVES

Grâce à la solidité de ses fondamentaux et à la robustesse de son modèle économique, WE.CONNECT est en ordre de marche pour capter les nombreuses potentialités du marché de la distribution des actifs digitaux qui offre de belles perspectives à moyen long terme.

Pour accompagner sa croissance future qui restera portée par la montée en puissance des nouveaux usages numériques dans les entreprises et chez les particuliers, le Groupe capitalisera sur la dynamique de ses canaux de distribution offline et online, sur l'enrichissement permanent de ses gammes de produits high-tech et sur de potentielles acquisitions ciblées.

"Dans un environnement instable depuis 2 ans, WE.CONNECT a su s'adapter en permanence aux fluctuations de la demande et aux difficultés d'approvisionnement. Ces challenges n'ont pas entamé la robustesse de notre modèle économique, qui a prouvé en 2021 sa capacité à dégager des marges plus élevées dans un contexte de faible croissance. La poursuite de notre stratégie de développement devrait nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires dans les prochaines années tout en conservant, voire améliorant, notre profitabilité" a déclaré Moshey Gorsd, Président-Directeur général de WE.CONNECT.

Prochaine publication avec le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : jeudi 7 juillet 2022, avant Bourse.