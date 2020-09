We.Connect : le résultat financier pèse sur le bénéfice

(Boursier.com) — We .Connect qui a déjà publié un chiffre d'affaires semestriel 2020 de 84,7 ME, en hausse sensible de 35,6% par rapport au 1er semestre 2019, dévoile ce matin un EBITDA en croissance de 52,5% à 3,3 ME. Il ressort à 3,9% du chiffre d'affaires, en hausse de 0,4 pt par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat d'exploitation intègre une dotation aux amortissements et provisions sur stocks quasi-stable et s'établit à 3,3 ME, en augmentation de 54,8%. Le résultat net ressort à 1 ME contre 1,2 ME au 30 juin 2019. Une baisse qui résulte d'un résultat financier s'affiche à -1,4 ME, en forte baisse par rapport au 1er semestre 2019 en raison de provisions pour dépréciation de valeurs mobilières de placement.

We.connect comptabilise aussi un résultat exceptionnel de -0,3 ME constitué essentiellement de dons à des oeuvres caritatives et d'un impôt sur les sociétés de 0,6 ME, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

We.Connect anticipe en 2020 des résultats annuels en hausse et de confirme pour 2022 son objectif de franchir le cap des 200 ME de chiffre d'affaires.