We.Connect : le chiffre d'affaires dopé par Octant en 2022

(Boursier.com) — We .Connect a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 237,6 ME, en hausse de 9,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

"La progression de l'activité bénéficie principalement de la contribution de l'acquisition du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au 1er semestre", explique la société.

Le Groupe affiche sur le 2nd semestre un chiffre d'affaires de 122,1 ME, en croissance plus soutenue de 13,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité organique ressort à 193,6 ME en recul de 11% par rapport à 2021 : le Groupe a fait face en 2022 à un environnement de consommation plus tendu qui tient compte d'un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d'un contexte persistant de hausse des prix.