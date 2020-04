We.Connect : le bénéfice pénalisé par un impôt sur les sociétés en hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — We.Connect a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 155 ME, en progression soutenue de 27% par rapport à 2018. "Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a pâti d'un contexte de consommation plus difficile au 4ème trimestre 2019, en raison d'importants mouvements de grève en France", se félicite la société.

L'EBITDA ressort à 5,9 ME, en hausse de 9,2% par rapport à l'année précédente. Le taux de marge d'EBITDA intègre une plus forte proportion de distribution pour compte de tiers dans le mix produit total et l'impact de charges non-récurrentes liées à l'emménagement dans les nouveaux locaux. Le résultat d'exploitation, qui tient compte de dotations aux amortissements et provisions en baisse, ressort en progression de 16%. Le résultat courant s'affiche en baisse à 4,6 ME. Il inclut un résultat financier négatif de -1,1 ME en raison d'une perte de change sur l'euro/dollar et une provision pour dépréciation de titres.

Le résultat net ressort à 2,3 ME contre 4,3 ME en 2018. Le recul s'explique notamment par un impôt sur les sociétés de 1,7 ME en hausse de 1,3 ME en 2018 en raison de l'effet pour la dernière année du déficit reportable de la société PCA.

La trésorerie nette d'endettement s'affiche à 12,4 ME et double par rapport à 2018 : Les disponibilités et les valeurs mobilières de placement sont en forte hausse de 34,1% à 26,7 ME tandis que l'endettement brut est en légère augmentation de 0,3 ME et s'élève à 14,3 ME.

"Dans une conjoncture impactée par les conséquences exceptionnelles de la crise du Covid-19, la solidité de notre modèle économique nous permet de prévoir sereinement la poursuite de notre activité", rassura We.Connect qui confirme son ambition de franchir en 2022 le cap des 200 ME de chiffre d'affaires.