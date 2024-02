We.Connect confirme son ambition de 300 ME de chiffre d'affaires en 2024

(Boursier.com) — We .Connect a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 263,4 millions d'euros, en hausse de +10,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette croissance à deux chiffres bénéficie de la contribution du Groupe Octant, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au premier semestre 2022. Sur le 2e semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Octant progresse de 15,5 % en comparaison du deuxième semestre 2022. Cette évolution favorable prouve une nouvelle fois la capacité de We Connect à intégrer de nouvelles sociétés et à exploiter rapidement leur potentiel de développement.

L'activité organique ressort à 195,2 ME en augmentation de +1% par rapport à 2022. Contrairement au 1er semestre 2023, la croissance du 2e semestre est positive et s'établit à 7,4% par rapport au deuxième semestre 2022, signe de la reprise d'une bonne dynamique de croissance des filiales historiques du Groupe. Cette progression est d'autant plus remarquable compte-tenu du durcissement du contexte économique en 2023 qui a poussé les consommateurs et les entreprises à reporter le remplacement de leurs équipements.

Perspectives

Les nouveaux partenariats de distribution signés en 2023, et en particulier l'accord de distribution de la gamme professionnelle de la marque HP, vont fortement contribuer à l'augmentation des ventes de We Connect en 2024.

Cotation...

We Connect entend continuer à étendre et consolider ses réseaux de distribution, en particulier vers les comptes professionnels BtoB. Le Groupe poursuivra aussi en interne l'optimisation des synergies opérationnelles entre ses différentes filiales, en particulier avec celles issues des dernières acquisitions.

L'activité 2024 devrait par ailleurs profiter du renouvellement nécessaire des équipements informatiques des entreprises et particuliers achetés pendant la "période Covid" en 2020 et 2021 et ce d'autant plus que ce renouvellement a été faible en 2023, ou encore de l'attrait des produits incluant les nouvelles fonctionnalités de l'Intelligence Artificielle.

Moshey Gorsd, PDG de We.Connect déclare : "C'est avec une grande confiance que je réaffirme notre objectif de 300 ME de chiffre d'affaires annuel en 2024".