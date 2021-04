We.Connect : bond des résultats en 2020

We.Connect : bond des résultats en 2020









(Boursier.com) — Surfant sur la crise et la demande de produits high-tech, We.Connect a réalisé de très solides résultats l'an passé. Le groupe a vu son bénéfice net être multiplié par plus de deux à 5,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires déjà connu de 211,4 ME, en hausse de 36,4%. La constitution anticipée de stocks conséquents en amont de la crise a permis au groupe de répondre à la forte hausse des achats en équipements informatiques par les ménages et à la demande croissante des entreprises dont l'organisation en télétravail continue de progresser.

L'EBITDA progresse de 40,2% à 8,3 ME grâce à une bonne maîtrise des frais de personnel et de la chaîne d'approvisionnement. Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 0,2 ME, quasi-stable par rapport à l'exercice précédent, le résultat d'exploitation s'affiche à 8,1 ME, en augmentation de 42,1%.

La trésorerie nette d'endettement, y compris les valeurs mobilières de placement, ressort à 13,3 ME contre 12,4 ME à la clôture de l'exercice précédent, permettant à We.Connect de disposer de liquidités suffisantes pour financer sa croissance future. Au 1er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 17 ME à un prêt garanti par l'Etat (PGE).

Fort de la robustesse de son modèle économique et de de la pertinence de sa stratégie commerciale, We.Connect affiche sa pleine confiance dans sa capacité à poursuivre son rythme élevé de croissance rentable en 2021.