We.Connect : acquisition de DYADEM, d'OCTANT et de leur plateforme logistique SHAM.

(Boursier.com) — WE .CONNECT, spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce l'acquisition de DYADEM, d'OCTANT et de leur plateforme logistique SHAM.

Ces entités, qui ont généré au 31 mars 2021 un chiffre d'affaires de 59,7 ME pour un résultat net de 1,1 ME, vont permettre au Groupe d'enrichir son catalogue grâce à une offre complémentaire d'imprimantes et de consommables tout en développant une stratégie de "cross selling" sur l'ensemble des parcs clients.

Créés en 1992 et 1999 DYADEM et OCTANT sont des experts en systèmes d'impression, consommables et sauvegarde de données basés dans la région de Tours. Grossistes spécialisés, les deux sociétés ont développé un catalogue regroupant les plus grandes marques d'imprimantes et de consommables telles que Brother, Epson, HP, Lexmark, Pantum, Ricoh et un partenariat fort avec Fuji pour les produits de sauvegarde de données. Avec leur plateforme logistique SHAM, ces entités réunissent près de 80 collaborateurs dont une force de vente comptant 20 commerciaux.

Après les intégrations réussies en 2015 de TECHNILINE puis en 2017 des sociétés PCA France et HALTERREGO spécialisées dans la distribution de matériels informatiques et le son, en particulier auprès des grands revendeurs 'BtoB', WE.CONNECT poursuit ainsi son cycle d'acquisition pour étendre son périmètre d'activité et consolider sa place de référent dans la distribution d'équipements high tech.

SYNERGIES ET RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE "CROSS SELLING"

Dans un environnement de marché marqué par une accélération de la pénétration des actifs numériques chez les particuliers et dans les entreprises, cette acquisition stratégique présente des synergies de premier plan avec notamment un enrichissement notable du parc clients et du catalogue produits.

WE.CONNECT va pouvoir ainsi compléter son offre majoritairement composée d'ordinateurs, de moniteurs, de périphériques et d'accessoires par une offre de marques référentes d'imprimantes et de consommables, à destination de ses clients retail et des revendeurs informatiques.

Réciproquement, DYADEM et OCTANT bénéficieront de l'enrichissement de leur offre et distribueront auprès de leurs clients les marques de WE.CONNECT spécialisées en accessoires et connectique.

Enfin, WE.CONNECT mutualisera certains de ses coûts fixes grâce à leur meilleure absorption par les volumes.

"Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes de DYADEM, OCTANT et SHAM dans notre groupe. Cette acquisition structurante, qui s'intègre pleinement à la stratégie de distributeur spécialisé multimarques du Groupe, présente des synergies commerciales porteuses de croissance rentable. Elle correspond à l'association de deux acteurs complémentaires, qui par la richesse de leur catalogue et de leur parc clients, vont profiter des potentialités énormes offertes par le marché en croissance des équipements high tech", a déclaré Moshey Gorsd, Président-Directeur Général de WE.CONNECT.

"Rejoindre le Groupe WE.CONNECT qui connait une forte croissance organique de ses activités depuis de nombreuses années est un challenge formidable pour nos équipes. Notre passion commune pour les équipements numériques et nos niveaux d'exigence de service client nous permettent d'envisager de nombreuses opportunités commerciales pour le nouvel ensemble", ajoute Claude Prat, Président-Directeur Général des sociétés OCTANT, DYADEM et SHAM.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : jeudi 7 juillet 2022, avant Bourse.