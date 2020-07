We.Connect a réalisé un chiffre d'affaires de 84,6 ME, en hausse de 35,4% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d'affaires de 84,6 ME, en hausse de 35,4% par rapport au 1er semestre 2019. Malgré un contexte économique fortement perturbé par les impacts exceptionnels de la crise sanitaire, le Groupe a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale portée par une demande en forte hausse pour l'équipement informatique.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 affiche ainsi une croissance soutenue dans la continuité des semestres précédents.

PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE CLIENTS

Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires a bénéficié de la contribution des partenariats avec les grandes marques high-tech et de la puissance du réseau de distribution du Groupe.

De la fin du 1er trimestre marqué par la fermeture des grandes centrales non-alimentaires jusqu'à leur réouverture dans le courant du 2ème trimestre, l'activité de WE.CONNECT a poursuivi sa progression soutenue grâce d'une part, à la richesse de son portefeuille clients et d'autre part, à la hausse des achats en équipement informatique avec l'organisation croissante des entreprises en télétravail.

L'intégration réussie de PCA France, spécialiste de la distribution informatique BtoB de grandes marques high-tech, permet également à WE.CONNECT de confirmer la montée en puissance de son réseau vers le segment professionnel.

Les efforts marketing et commerciaux visant à accroître les référencements stratégiques ont ainsi porté leurs fruits en dépit des impacts de la crise sanitaire. Par ailleurs, l'emménagement en 2019 de l'ensemble du personnel dans un nouveau siège social doté d'un entrepôt logistique de toute nouvelle génération et favorisant une organisation optimale, a permis de limiter les effets du confinement et de préserver la réactivité commerciale des équipes auprès des clients revendeurs, de la grande distribution et du grand public.

PERSPECTIVES FAVORABLES

La solidité et la résilience du modèle illustrent la pertinence des orientations stratégiques structurantes mises en oeuvre sur les deux dernières années pour renforcer l'offre du Groupe sur les marchés des produits high-tech.

Fort de la robustesse de ses partenariats avec des grandes marques de l'informatique et de la confiance renouvelée des grandes centrales de distribution, WE.CONNECT réaffirme sa confiance dans la poursuite de la bonne orientation de son activité sur le second semestre 2020 et confirme son ambition de franchir en 2022 le cap des 200 MEUR de chiffre d'affaires.

Prochaine publication : Résultats 1er semestre 2020 : mardi 29 septembre 2020, avant Bourse.