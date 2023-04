Wavestone : un broker soutient la tendance

(Boursier.com) — Wavestone remonte de 3,6% ce lundi à 46 euros après avoir été récemment chahuté dans la foulée de ses résultats, alors que le broker Stifel est à l'achat sur le dossier en ciblant un cours de 55 euros dans un environnement de marché globalement moins porteur, tandis que les premiers mois de l'année 2023 ont été marqués, notamment en France, par plus d'attentisme des donneurs d'ordres dans l'engagement et le lancement de nouvelles missions de conseil.

Malgré les prises de commandes solides des derniers mois, l'activité n'a pas été assez dynamique pour permettre à Wavestone d'absorber de manière optimale les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs. Le taux d'activité du 4ème trimestre 2022/23 devrait ainsi s'inscrire en recul par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice...

Wavestone intègre en conséquence une dose de prudence dans son objectif de rentabilité 2022/23 et vise désormais une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 14,5%, contre 15% initialement.

L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 525 ME, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, est pour sa part confirmé... "La révision en baisse de la guidance est selon nous à relativiser puisque de faible ampleur" a commenté Portzamparc. "La plus grande prudence dans le discours sur l'état de la demande pourrait toutefois peser alors que le titre... En conséquence, nous passons d'Acheter à 'Conserver' avec un objectif révisé de 56 à 52 euros" avait conclu l'analyste.