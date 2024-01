Wavestone : un analyste vise plus haut !

(Boursier.com) — Wavestone monte de 1,1% à 63,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition aux États-Unis du cabinet de conseil Aspirant Consulting. Créé en 2003 et basé à Pittsburgh (Pennsylvanie - États-Unis), Aspirant Consulting propose des expertises de premier plan en matière de marketing & innovation, d'organisation & conduite du changement, et de transformation digitale.

Aspirant RPO, une autre branche d'Aspirant, qui propose des prestations de recrutement externalisé (RPO - Recruitment Process Outsourcing), n'est pas inclus dans le périmètre acquis par Wavestone.

Aspirant Consulting compte parmi ses clients des entreprises du Global 500 ainsi que de grandes entreprises américaines, dans plusieurs secteurs, avec une forte présence dans l'industrie pharmaceutique. Parmi ses principaux clients figurent des entreprises de référence telles que GSK, Haleon, Novartis, PPG, Westinghouse ou Zimmer Biomet.

Marges de manoeuvre

Les effectifs d'Aspirant Consulting sont constitués d'une centaine de collaborateurs permanents, dont environ 80 consultants, auxquels s'ajoutent de l'ordre de 30 consultants indépendants principalement aux Etats-Unis et certains au Royaume-Uni. Sur son dernier exercice (clos le 31 décembre 2023), Aspirant Consulting a réalisé un chiffre d'affaires consolidé estimé à 26,1 M$ (23,8 ME), et une marge d'EBITDA ajustée qui devrait s'établir au-delà de 10%.

Le prix d'acquisition initial est de 24 M$ (21,9 ME) en valeur d'entreprise, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 10 M$ (9,1 ME), conditionnés par les performances de la société au 31 décembre 2024.

Cette acquisition est financée intégralement en numéraire, sur les ressources financières de Wavestone et grâce aux lignes de crédit dont dispose le cabinet auprès de ses partenaires bancaires. Aspirant Consulting sera consolidé dans les comptes de Wavestone à compter du 1er février 2024. L'équipe de direction d'Aspirant Consulting est pleinement engagée dans ce rapprochement... L'avantage de payer en titres est de laisser du potentiel au groupe pour manoeuvrer en G-B ou aux Etats-Unis estime Portzamparc qui vise un cours réhaussé de 63,40 à 71,40 euros.