Wavestone se prépare à affronter une conjoncture fortement dégradée dans les mois à venir

(Boursier.com) — Le groupe de conseil en technologies Wavestone a publié un nouveau point de situation relatif aux effets de l’épidémie de Covid-19 sur ses opérations.

L’épidémie et les mesures de confinement en vigueur dans la plupart des pays où opère le cabinet ont un impact sensible sur le niveau d’activité. Même si certains projets initialement suspendus ont repris ces derniers jours, ils n’ont pas compensé les nouveaux reports ou annulations de missions demandés par les clients du cabinet. A date, Wavestone annonce que son activité est en recul de l’ordre de 15% à 20% par rapport à la situation pré-confinement et n’attend a priori pas d’amélioration au cours du mois d’avril.

Ainsi qu’envisagé dans le communiqué du 23 mars dernier, la croissance annuelle de l’exercice 2019-2020 sera inférieure d’environ un point à l’objectif de 8% à change constant annoncé le 3 décembre 2019. Même si les projections sont pour l’instant difficiles à établir, Wavestone se prépare à affronter une conjoncture fortement dégradée dans les mois à venir. Au-delà du gel du recrutement décidé depuis la mi-mars, une revue de l’ensemble des charges a été engagée afin de les alléger et d’abaisser ainsi le point mort du cabinet. Wavestone a pris en outre la décision de recourir aux prises de congés, ainsi qu’aux dispositifs d’activité partielle dans les différents pays où cette mesure est possible et sous réserve de l’accord des administrations compétentes. Ces mesures sont de nature à atténuer en partie le coût de la sous-activité des équipes.

En parallèle, le cabinet entend relancer rapidement son activité commerciale, ralentie depuis la généralisation des mesures de confinement. Les moyens dédiés à cette activité vont être renforcés et les priorités ajustées au fur et à mesure que la nouvelle physionomie du marché se dessinera.

Du fait du contexte incertain dans lequel va se dérouler l’année 2020, le Directoire et le Conseil de surveillance de Wavestone ont d’ores et déjà prévu de ne pas soumettre à l’Assemblée générale du 28 juillet prochain la distribution d’un dividende au titre de l’exercice 2019-2020.

Sur le plan de la trésorerie, le cabinet n’a pas constaté pour l’instant d’allongement des délais de règlement de ses clients. Il considère en outre que les risques de défaut de paiement sont limités, du fait de sa clientèle très majoritairement constituée de grands comptes. Wavestone indique par ailleurs avoir signé fin mars 2020 un nouveau contrat de financement avec ses partenaires bancaires, se substituant au précédent. Ce contrat a permis au cabinet de refinancer sa dette existante et de se doter de lignes de crédit supplémentaires. Au 31 mars 2020, l’endettement net de Wavestone était d’environ 30 ME, contre 61,7 ME six mois plus tôt. A la même date, le cabinet disposait d’une trésorerie brute de l’ordre de 65 ME.