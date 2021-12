Wavestone : relèvement des objectifs et nouveau plan stratégique

(Boursier.com) — Le groupe Wavestone a dégagé sur la première partie de son exercice 2020-2021 un résultat opérationnel courant de 31,8 MEUR, en progression de 122% par rapport au 1er semestre 2020-2021. La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire.

Wavestone précise que ce niveau record de rentabilité opérationnelle pour un premier semestre témoigne de la bonne orientation de l'activité mais également de charges opérationnelles contenues, malgré l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines. Le cabinet bénéficie notamment de la réduction de la surface de ses locaux décidée dans le cadre du projet Smartworking@Wavestone. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres charges non courantes, notamment liées à l'acquisition de la practice conseil d'Everest Group aux Etats-Unis en mai 2021, le résultat opérationnel s'est établi à 30,1 ME, en hausse de 123%. Le résultat net part du groupe semestriel s'élève à 20,7 ME contre seulement 7 ME un an plus tôt. La marge nette s'est ainsi établie à 9,5% au 1er semestre 2021-2022 contre 3,7% un an plus tôt.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2021-2022, Wavestone avait enregistré un chiffre d'affaires de 217,8 ME, en hausse de +17%, et +15% à périmètre et taux de change constants. Au 30 septembre 2021, le carnet de commande de Wavestone s'élevait à 3,9 mois, témoignant d'une excellente visibilité commerciale. Cette dynamique positive se poursuit au troisième trimestre, avec un taux d'activité des consultants qui restera supérieur au niveau normatif de 75% et des prix de vente toujours solides.

Ces éléments amènent Wavestone à désormais viser une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice, contre 13% auparavant. Ce nouvel objectif tient compte de la bonne orientation des indicateurs opérationnels, de la maîtrise des charges opérationnelles, tout en intégrant les investissements supplémentaires prévus au deuxième semestre en matière de recrutement et de ressources humaines. En outre, compte tenu de l'acquisition du cabinet de conseil why innovation!, consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er novembre 2021, l'objectif de chiffre d'affaires annuel est porté à 462 ME, contre 460 ME auparavant. Ces objectifs, qui s'entendent à taux de change constants, incluent Everest Group consulting (depuis le 1 er mai 2021) et why innovation! (depuis le 1er novembre 2021).

Wavestone en profite pour dévoiler un plan stratégique baptisé " Impact ", tourné vers le développement auprès de grands clients internationaux pour les années à venir. Dans ce cadre, Wavestone se fixe comme objectif à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires de 750 ME en faisant figurer 5 grands comptes non français dans son TOP 20 clients. Le maintien d'une rentabilité comparable à celle visée pour l'exercice en cours permettra à Wavestone de disposer des marges de manoeuvre financières nécessaires à l'exécution de ce plan.

Wavestone veut également poser les fondations de son développement futur en matière de gouvernance. A titre de première étape de ce mouvement, Michel Dancoisne ne sollicitera pas de nouveau mandat de Président du Conseil de surveillance au terme de son mandat actuel, en juillet 2022. Un changement de la structure de gouvernance sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale, pour passer d'une forme Directoire et Conseil de surveillance à une forme Conseil d'administration. Il sera proposé que Pascal Imbert devienne Président - Directeur général de la société et Patrick Hirigoyen Directeur général délégué, Michel Dancoisne continuant à siéger au Conseil d'administration. La structuration du management de Wavestone sera poursuivie tout au long du plan, afin d'entamer à compter de 2025 une transition vers une nouvelle équipe de direction. Indépendamment de ces mouvements, Michel Dancoisne et Pascal Imbert entendent maintenir leur position d'actionnaires de référence de la société, au service de son développement sur le long terme.