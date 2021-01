Wavestone : relèvement de la guidance annuelle

Wavestone : relèvement de la guidance annuelle









(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de son exercice 2020/21, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 ME, supérieur à l'estimation formulée début décembre et quasi-stable par rapport au 3ème trimestre 2019/20 à -1%.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires est en croissance de +3% sur le trimestre, contre un recul de -7% au 1er semestre.

Fort de ce bon 3ème trimestre, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 s'est établi à 298,5 ME, en repli désormais limité à -3%, et -4% à périmètre et taux de change constants.

Le solide niveau de prise de commande des derniers mois et les actions mises en place fin 2020 afin de pallier toute rupture de charge en début d'année 2021 vont conduire à un tassement finalement très limité du taux d'activité au 4ème trimestre de l'exercice.

L'activité du 3ème trimestre au-delà des attentes et la bonne orientation du début d'année 2021 conduisent Wavestone à relever son objectif de chiffre d'affaires annuel, désormais attendu aux alentours de 410 ME contre plus de 400 ME précédemment.

Sur le plan de la rentabilité, le cabinet confirme son objectif de marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres.