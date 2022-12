Wavestone relève son objectif de chiffre d'affaires consolidé

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2022, à l'issue du 1er semestre 2022-2023, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 millions d'euros, en hausse de +9% sur un an.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique semestrielle s'est élevée à +4%.

Outre l'effet des acquisitions du précédent exercice, le 1er semestre 2022/23 a bénéficié de l'apport du cabinet Nomadéis, consolidé depuis le 1er avril 2022, et de PEN Partnership consolidé depuis le 1er août 2022. Coeus Consulting sera consolidé à compter du 1er octobre 2022.

La marge opérationnelle courante semestrielle est ressortie en recul sur le semestre. Elle s'est établie à 12,5% (14,6% sur la première moitié du précédent exercice). Le résultat opérationnel courant s'est ainsi élevé à 29,7 ME, en repli de -7% par rapport au 1er semestre 2021/22.

Wavestone rappelle que la rentabilité du 1er semestre 2021-2022 était exceptionnellement élevée dans un contexte post crise Covid-19, marqué par un rebond de l'activité et des charges opérationnelles encore ralenties.

Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 17,9 ME, en recul de -14% par rapport au 1er semestre 2021-2022. La marge nette s'est ainsi établie à 7,6% au 1er semestre 2022-2023 (9,5% un an plus tôt).

Au 30 septembre, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 267,7 ME. Sous l'effet des acquisitions, la dette financière nette s'établissait à 16,2 ME au 30 septembre 2022 (60,3 ME de trésorerie nette 6 mois plus tôt).

A l'issue de l'exercice 2022-2023, le cabinet vise une trésorerie nette positive comprise entre 30 ME et 35 ME, hors nouvelle acquisition, grâce à la génération de trésorerie traditionnellement élevée au 2e semestre de l'exercice.

Perspectives

La dégradation du contexte économique fait apparaître un risque de plus en plus probable de ralentissement de la demande de conseil, qui pourrait se matérialiser dès le début de l'année 2023.

Cette tendance incite le cabinet à la prudence pour le 4e trimestre 2022-2023, le début d'année calendaire étant traditionnellement marqué par une latence des donneurs d'ordre dans l'engagement de leurs dépenses.

Wavestone demeure toutefois confiant vis-à-vis de certains secteurs d'activité, notamment la banque, l'énergie ou encore le luxe.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, afin de tenir compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, Wavestone actualise ses objectifs annuels.

Le cabinet vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 ME (plus de 505 ME initialement). Wavestone réitère en outre son objectif d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

En matière de croissance externe, le cabinet entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées. Après les rapprochements opérés au cours du 1er semestre 2022-2023, Wavestone ne prévoit pas de réaliser de nouvelle opération au Royaume-Uni au cours des prochains mois. Le cabinet entend donc donner la priorité aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.