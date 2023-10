Wavestone : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Wavestone grimpe de 6% à 43,50 euros ce mardi, alors que le groupe a affiché sur le premier semestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 276,7 ME, en hausse de +17%, dont +12% à taux de change et périmètre constants. Au deuxième trimestre, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 133,4 ME, en croissance dynamique de +16% sur un an et de +14% en organique.

Le cabinet indique avoir consolidé au 2ème trimestre le rétablissement de son taux d'activité après la baisse sensible de la fin de l'exercice 2022-2023 (71% au 4ème trimestre 2022/23). Le taux d'activité s'est ainsi élevé à 73% sur le trimestre écoulé ainsi que sur l'ensemble du 1er semestre. Le taux journalier moyen s'est établi à 900 euros sur le semestre, en progression de +1,1% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023 (890 euros).

Au 30 septembre 2023, le turn-over a poursuivi sa décrue pour désormais se stabiliser à 14% sur 12 mois glissants, contre 15% au 30 juin 2023 et 16% sur l'ensemble de l'exercice précédent.

À mi-exercice, du fait de l'environnement économique incertain et du recul du turn-over, Wavestone maintient un rythme de recrutement ralenti par rapport à l'exercice précédent... Au 30 septembre 2023, Wavestone comptait 4.305 collaborateurs contre 4.406 fin mars à l'issue de l'exercice 2022-2023. Malgré la modération des efforts de recrutement, le cabinet vise des effectifs en progression sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

Dégradation de l'environnement économique

Wavestone prévient que les derniers mois ont toutefois été marqués par une dégradation de l'environnement économique, caractérisée par une volatilité accrue et un attentisme de plus en plus marqué des donneurs d'ordre dans l'engagement de leurs dépenses. Si cette dégradation du contexte économique impacte sensiblement la demande dans certains secteurs d'activité (banque, retail, services et secteur public), d'autres tels que l'assurance, l'énergie, le luxe ou le transport restent mieux orientés. Par ailleurs, le cabinet constate une bonne résilience des projets à caractère technologique (cybersécurité, infrastructures IT, IA & Data).

Le carnet de commandes a reculé à 3,6 mois au 30 septembre 2023, contre 4 mois au 31 mars 2023 et 4,2 mois au 30 juin, reflétant le ralentissement traditionnel de la prise de commande dans le courant de l'été, ainsi que la dégradation du contexte de marché. Sur le plan géographique, la dynamique de l'activité au Royaume-Uni demeure soutenue, renforcée par le succès de l'intégration de PEN Partnership et de Coeus Consulting. Aux Etats-Unis, Wavestone évolue en revanche dans un environnement de marché conjoncturellement difficile, qui a conduit le cabinet à ralentir son effort de recrutement dans la région au cours des derniers mois.

Wavestone a confirmé cependant ses objectifs financiers annuels, à savoir réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022-2023 (+7%), malgré un effet jour défavorable (-1,6% sur l'ensemble de l'exercice). À périmètre total, intégrant l'effet de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise ainsi un chiffre d'affaires supérieur à 580 ME, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

"Sans nier la rigueur de l'environnement actuel, nous continuons de penser que Wavestone a les capacités de naviguer correctement à travers de celui-ci" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation 'Acheter' avec un objectif abaissé de 57,2 à 52 euros sur la base d'un scénario légèrement plus prudent pour l'an prochain, d'une baisse des comparables et d'une hausse des taux + détachement du dividende...