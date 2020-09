Wavestone : rassurant, le titre grimpe

(Boursier.com) — Wavestone s'adjuge 5,1% à 24,7 euros après un point d'activité plutôt rassurant. Alors que la situation restait incertaine au début de l'été, le cabinet de conseil a fait état d'une remontée de son taux d'activité, qui devrait être supérieur à 65% au 2ème trimestre 2020-2021, contre 63% au 1er trimestre. Les mesures de relance commerciale, initiées au 1er trimestre, commencent à produire leurs premiers effets. Dans le même temps, les décalages et annulations de projets chez les clients, conséquences des plans d'économies mis en place par ces derniers, sont moins nombreux qu'anticipé, souligne la société.

Dans le prolongement des premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du cabinet à périmètre constant s'inscrira en recul au 1er semestre 2020/21. Ce recul sera toutefois moins prononcé au 2ème trimestre qu'au premier, malgré l'absence de recrutements depuis la mi-mars. En ce qui concerne la rentabilité, la marge opérationnelle courante du 1er semestre pourrait être du même ordre de grandeur que celle estimée pour le 1er trimestre, pour mémoire 7%.

Pour Oddo BHF, cette mise-à-jour est positive car elle reflète une amélioration de l'activité au deuxième trimestre après une activité au T1 nettement détériorée au début de la crise sanitaire. Cela souligne à la fois la force commerciale de Wavestone, son bon positionnement sur les sujets de transformations IT et également des coupes budgétaires plus limitées que ce que le broker craignait chez les clients. Toutefois, le courtier pense que la demande de conseil pourrait demeurer volatile dans les trimestres à venir au regard de la situation sanitaire en France et d'un environnement économique instable. Dans ce contexte, il parait prématuré d'anticiper une amélioration durable de la performance opérationnelle de Wavestone... De quoi rester 'neutre' avec une cible relevée de 21 à 24 euros.

Le groupe confirme sa remarquable résilience et le titre devrait réagit positivement à ce point d'activité dessinant des perspectives plus favorables à court terme, note pour sa part Midcap Partners, à l''achat' sur le titre avec un objectif de 28,5 euros.