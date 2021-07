Wavestone : question de potentiel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wavestone recule de 1,9% ce mardi à 42 euros, alors qu'au 1er trimestre de son exercice 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 115,2 ME, en progression de +22%. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +21%. Outre un effet de base favorable (recul de -10% à périmètre et change constants au 1er trimestre 2020/21), ce trimestre a bénéficié d'un effet jour positif à hauteur de +3%.

Le 1er trimestre 2021/22 a également été marqué par l'acquisition, début mai, de la practice conseil d'Everest Group, qui renforce la position de Wavestone aux États-Unis. Malgré un chiffre d'affaires en-dessous du plan de marche sur mai et juin, l'intégration de la practice au sein de Wavestone est en bonne voie.

Wavestone a réalisé un début d'exercice 2021/22 dynamique, grâce notamment à un taux d'activité solide. L'activité commerciale a également été soutenue, matérialisée par un carnet de commande de 4,3 mois à fin juin 2021, contre 4,1 mois au 31 mars 2021. Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice : un chiffre d'affaires de 460 ME et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%. Ces objectifs, qui incluent Everest Group consulting, s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Le cabinet garde l'ambition de poursuivre sa politique de croissance externe ciblée sur l'exercice, en donnant toujours la priorité à des acquisitions aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies. Wavestone a entamé au cours du 1er trimestre une réflexion stratégique qui conduira à la présentation d'un nouveau plan de développement pluriannuel, accompagné d'objectifs chiffrés, à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre.

"Nous demeurons positifs sur le titre mais considérons que l'upside est désormais plus limité après le parcours exceptionnel des 16 derniers mois" commente Portzamparc. De quoi passer d''Acheter' à 'Renforcer' malgré un objectif de cours relevé de 45,6 à 47,3 euros.