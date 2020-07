Wavestone : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 juillet à l'AMF, la société civile FIH contrôlée par Pascal Imbert a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 20 juillet, le seuil de 20% des droits de vote de la société Wavestone. Elle détient individuellement 4.847.158 actions Wavestone représentant autant de droits de vote, soit 24% du capital et 19,96% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total de droits de vote de la société Wavestone.

A cette occasion, le concert composé de Pascal Imbert, la société FIH, Michel Dancoisne, la société FDCH et Mme Delphine Chavelas n'a franchi aucun seuil. Il détient, au 20 juillet, 11.040.224 actions Wavestone représentant 13.695.781 droits de vote, soit 54,66% du capital et 56,41% des droits de vote de cette société.

La répartition du capital détenu de concert est la suivante :

- Pascal Imbert : 941.978 actions et 4,66% du capital

- FIH : 4.847.158 actions et 24% du capital

- Michel Dancoisne : 1.195.179 actions et 5,92% du capital

- FDCH : 2.827.509 actions et 14% du capital

- Delphine Chavelas : 1.228.400 actions et 6,08% du capital

- Total du concert élargi : 11.040.224 actions et 54,66% du capital.