Wavestone : pincement de la marge nette en 2022/2023

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est élevé à 532,3 ME, en progression de +13% sur un an.

A taux de change constants, il s'élève à 528,6 ME, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 ME.

À taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +7%.

En 2022/23, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 77 ME, contre 74,8 ME un an plus tôt, soit une progression de +3%.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 14,5%, en ligne avec le niveau communiqué le 8 mars 2023, qui intégrait une dose de prudence vis-à-vis de l'objectif initial de 15% du fait du recul du taux d'activité au 4ème trimestre.

Le résultat net part du groupe ressort à 50,1 ME à l'issue de l'exercice 2022/23, en léger repli par rapport à 2021/22. La marge nette s'est établie à 9,4% en 2022/23, contre 10,9% un an plus tôt.

A l'issue de l'exercice 2022/23, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 83,8 ME, en progression de +6% par rapport à l'exercice précédent.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2023 le versement d'un dividende de 0,38 Euro par action au titre de l'exercice 2022/23, identique à celui versé en 2022, représentant 15% du résultat net part du groupe.

L'exercice 2023/24 s'ouvre sur un environnement de marché moins porteur, et dans lequel il est difficile de dégager des tendances sectorielles pérennes. En dépit de ce contexte, Wavestone entend rétablir progressivement son niveau d'activité au cours de l'exercice.

Tout au long de l'exercice, le cabinet va faire de l'intensité et de l'agilité de l'action commerciale sa priorité, afin de tirer parti des segments de marché et des clients présentant les meilleures opportunités de développement. En matière de recrutement, le cabinet va en revanche ralentir son effort, du fait de l'environnement de marché, mais aussi de la baisse du turn-over.

Le cabinet poursuit par ailleurs ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, sans exclure des opérations tactiques dans d'autres géographies. Le cabinet reste également attentif à des opportunités de rapprochements plus transformants.

Au titre de l'exercice 2023/24, Wavestone s'est fixé l'objectif de réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice écoulé, en dépit d'un effet jour défavorable.

Tenant compte de l'impact de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 580 ME sur l'exercice 2023/24, soit une croissance totale de 9%.

En matière de rentabilité, le cabinet se fixe d'atteindre une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Il est à noter que la croissance et la rentabilité du 1er semestre de l'exercice seront pénalisées par un effet jour défavorable de -2,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Les objectifs mentionnés ci-dessus s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.