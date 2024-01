Wavestone : peu de réaction aux annonces

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre de l'exercice 2023/24, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 175,6 ME, en croissance de +26% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24 progresse de +10%.

À l'issue des 9 premiers mois de l'exercice et tout en intégrant le ralentissement attendu au 4ème trimestre, Wavestone confirme son objectif visant à réaliser en 2023/24 une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23, soit +7%.

Avec la consolidation de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 580 ME, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants, et n'incluent pas à ce stade la contribution de Q_PERIOR consolidé sur 4 mois et d'Aspirant Consulting consolidé sur 2 mois. Le titre recule de 0,8% à 60,60 euros ce mercredi. "Wavestone navigue dans le creux sectoriel en préparant l'avenir et en préservant ses marges" commente Portzamparc... De quoi viser un cours ajusté de 71,4 à 71,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.