Wavestone : nouveau relèvement des prévisions de marge

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre de l'exercice 2021/22, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 129,9 ME, en progression de +9% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +5% au dernier trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 470,1 ME, supérieur à l'objectif de 462 ME. Il s'est inscrit en croissance soutenue de +13% et de +10% à périmètre et taux de change constants.

Il est à noter que le cabinet a bénéficié d'un effet jour positif sur l'ensemble de l'année à hauteur de +1,1%.

Au regard du solide taux d'activité 2021/22 et de l'inflexion positive des prix de vente, Wavestone relève une nouvelle fois son objectif de rentabilité annuelle.

Le cabinet vise désormais une marge opérationnelle courante supérieure à 15,5% sur l'exercice, contre un objectif de 13% en début d'exercice, relevé à 15% en décembre 2021.

Sur le nouvel exercice, Wavestone a l'objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%.