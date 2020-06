Wavestone : légère hausse du bénéfice net sur le dernier exercice

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2019/20, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 422 ME, en hausse de +8%.

L'impact des mesures de confinement à partir de la mi-mars a pesé à hauteur d'environ -2 ME sur ce chiffre.

A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est élevée à +2%.

Le résultat opérationnel courant de l'exercice s'est établi à 55,7 ME, contre 55,2 ME en 2018/19.

La marge opérationnelle courante est ressortie à 13,2%, conforme à l'objectif fixé en début d'exercice malgré le recul du taux d'activité et les conséquences du Covid-19.

Le résultat net part du groupe est de 31,1 ME vs 30,8 ME. La marge nette s'est ainsi établie à 7,4% contre 7,9% pour l'exercice précédent.

A l'issue de l'exercice 2019/20, les fonds propres de Wavestone s'élevaient à 177,1 ME, pour une dette financière nette ramenée à 29,1 ME contre 38,7 ME à fin mars 2019.

Au regard du contexte et du fait du recours au dispositif d'activité partielle, le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juillet prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019/20.

Sur les mois d'avril et mai, l'activité de Wavestone s'est inscrite en recul de -15% à -20% par rapport à la situation pré-confinement.

Pour le mois de juin, le cabinet anticipe un niveau d'activité dans la lignée d'avril et mai.

Le 2ème trimestre (juillet - septembre) pourrait être marqué par une nouvelle dégradation de l'activité, du fait des faibles prises de commandes depuis le début de la crise et des effets des plans d'économies engagés par certains clients.

Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21.