Wavestone : légère croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe de conseil Wavestone a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires consolidé de 112,7 ME, en croissance de +10% par rapport sur un an. A taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup), le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +2%.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le cabinet affiche un chiffre d'affaires consolidé de 307,2 ME, en hausse de +8%, dont +1% à périmètre et change constants. Dégradé pendant l'été 2019, le taux d'activité a connu une remontée progressive au cours du 3ème trimestre 2019-2020, pour s'établir à 72% sur la période, contre 71% au deuxième trimestre.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le taux d'activité s'élève à 72%, contre 75% pour l'exercice précédent. Les prix sont demeurés solides, avec un taux journalier moyen s'établissant à 879 euros sur neuf mois, contre 872 euros pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019. A périmètre constant, les prix de vente sont en léger recul de -1%.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commande s'élevait à 3,3 mois, niveau identique à celui de fin septembre 2019. Wavestone devrait dépasser significativement son plan de marche de plus de 600 recrutements bruts visés sur l'ensemble de l'exercice. Le turn-over a poursuivi sa décélération en fin d'année 2019 et s'établissait à 14% sur 12 mois glissants, contre 16% au 30 septembre 2019 et 18% au 31 mars 2019.

Wavestone confirme ses objectifs annuels qui tiennent compte de la consolidation de WGroup depuis le 1er août 2019 : une croissance annuelle supérieure à 8% accompagnée d'une marge opérationnelle courante supérieure à 13%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.