Wavestone : le Président du Conseil transfère 14% du capital à une holding familiale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Président du Conseil de surveillance, Michel Dancoisne, a réalisé une opération de reclassement intragroupe d'une partie de sa participation au capital social du cabinet, sans incidence sur le contrôle de la société.

Michel Dancoisne a ainsi transféré 2 827 509 actions Wavestone, représentant 14% du capital, à une holding familiale, baptisée FDCH, qu'il contrôle. Ce transfert a été réalisé par le biais d'une cession de 172 477 actions et d'un apport à la société FDCH de 2 655 032 actions, Michel Dancoisne conservant en direct 1 195 179 actions.

Parallèlement, Michel Dancoisne a également procédé à une donation, en nue-propriété, de parts de FDCH à sa fille, Delphine Chavelas, et à ses petits-enfants, étant toutefois précisé qu'il conserve la majorité des parts et le contrôle exclusif de FDCH. "Cette opération est destinée à pérenniser et organiser la gestion de la participation au sein de Wavestone de Michel Dancoisne en cas de succession de ce dernier", est-il expliqué.

A l'issue de ces opérations, le concert élargi, désormais constitué de Pascal Imbert - Président du Directoire de Wavestone, FIH (holding familiale contrôlée par Pascal Imbert), Michel Dancoisne, FDCH (holding familiale contrôlée par Michel Dancoisne) et Delphine Chavelas détient 54,66% du capital de Wavestone (contre 48,58% avant l'opération du fait de l'entrée de Delphine Chavelas dans le concert) et 57,03% des droits de vote (contre 55,05% avant l'opération, du fait d'une part de la perte des droits de vote double des actions transférées à FDCH et d'autre part de l'entrée de Delphine Chavelas dans le concert).

L'Autorité des marchés financiers a octroyé à FDCH, Delphine Chavelas et le concert élargi, une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les titres de Wavestone.

FDCH, Michel Dancoisne, Pascal Imbert, Delphine Chavelas et Patrick Hirigoyen - Directeur général et membre du Directoire de Wavestone - ont signé trois engagements collectifs de conservation de titres pour une durée de 2 ans.