Wavestone : la marge résiste

Wavestone : la marge résiste









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de son exercice 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020), Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires de 94,4 ME, en repli de -4% par rapport au 1er trimestre 2019/20.

A taux de change et périmètre constants (hors WGroup), le cabinet enregistre une décroissance de -10%. Ce recul correspond à un retrait de l'activité de l'ordre de -15% par rapport à la situation avant l'épidémie.

Au cours de la période, Wavestone a pâti des impacts de l'épidémie de Covid-19. Pour faire face au ralentissement brutal de l'activité et atténuer en partie le coût de la sous-activité des équipes, Wavestone a recouru aux dispositifs d'activité partielle, qui ont concerné 11% des effectifs facturables du cabinet sur la période.

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible du cabinet était de l'ordre de 82 ME, et la dette financière nette hors dettes locatives était ramenée à environ 12 ME, contre 29,1 ME à fin mars 2020.

Même si Wavestone ne publie pas de comptes trimestriels, le cabinet juge souhaitable, au regard du contexte actuel, de communiquer une estimation de sa rentabilité opérationnelle du 1 er trimestre.

Celle-ci a mieux résisté qu'attendu au cours de la période, avec une marge opérationnelle courante d'environ 7%, les dispositifs d'activité partielle ayant contribué à cette résistance à hauteur de 5 points.

Pour rappel, Wavestone n'a pas formulé d'objectifs financiers annuels pour l'exercice 2020/21.