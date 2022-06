Wavestone grimpe sur les 50 euros

(Boursier.com) — Wavestone monte de 1% sur les 50 euros ce mercredi. A l'issue de l'exercice 2021/22, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 470,1 ME, en progression de +13%, supérieur à l'objectif de 462 ME. Au cours de l'exercice, Wavestone a acquis la practice conseil de la société Everest Group ainsi que les cabinets why innovation! et NewVantage Partners. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +10%, portée par une demande soutenue des clients et de nombreux grands projets de transformation.

Porté par la bonne dynamique de l'activité et l'orientation positive des indicateurs opérationnels, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 74,8 ME en 2021/22, en progression soutenue de +40% par rapport à l'exercice 2020/21.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 15,9%, conforme à l'objectif, relevé en fin d'exercice, d'une marge supérieure à 15,5%.

Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%.

Le résultat net part du groupe a doublé au titre de l'exercice 2021/22, pour s'établir à 51 ME contre 25,4 ME un au plus tôt.

La marge nette s'est ainsi établie à 10,9%, contre 6,1% en 2020/21.

A l'issue de l'exercice 2021/22, Wavestone a généré une capacité d'autofinancement de 79 ME, en progression de +18%.

Au 31 mars 2022, les fonds propres de Wavestone étaient renforcés à désormais 257 ME. La trésorerie nette s'élevait à 60,3 ME à l'issue de l'exercice 2021/22, contre 31,8 ME à fin mars 2021.

Le Directoire et le Conseil de surveillance proposeront à l'Assemblée générale des actionnaires le versement au titre de l'exercice 2021/22 d'un dividende de 0,38 Euro par action, en progression de +65% par rapport à celui versé en 2021.

Au titre de l'exercice 2022/23, Wavestone se fixe l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 ME.

En matière de rentabilité, le cabinet vise une marge opérationnelle courante annuelle de l'ordre de 15%.

Ces objectifs intègrent Nomadéis, et s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

"Le fait que les guidances soient conformes à notre scénario, alors même qu'elles intègrent déjà une possible nouvelle dégradation de l'environnement nous semble un signal positif" commente Portzamparc qui reste ainsi confiant dans la capacité du cabinet à poursuivre sa croissance tout en maintenant une rentabilité élevée et, le pire n'étant jamais sûr, un relèvement en cours d'exercice n'est pas exclu... "Dans l'attente de la réunion du jour, nous maintenons notre recommandation 'Renforcer' avec un objectif de cours ajusté de 54,3 à 55,4 euros" conclut l'analyste.