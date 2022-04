Wavestone grimpe sur les 50 euros

(Boursier.com) — Wavestone grimpe de 2,5% sur les 50 euros ce vendredi, alors qu'au 4ème trimestre de l'exercice 2021/22, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 129,9 ME, en progression de +9% par rapport au 4ème trimestre de l'exercice précédent. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à +5% au dernier trimestre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 470,1 ME, supérieur à l'objectif de 462 ME. Il s'est inscrit en croissance soutenue de +13% et de +10% à périmètre et taux de change constants.

Il est à noter que le cabinet a bénéficié d'un effet jour positif sur l'ensemble de l'année à hauteur de +1,1%.

Au regard du solide taux d'activité 2021/22 et de l'inflexion positive des prix de vente, Wavestone relève une nouvelle fois son objectif de rentabilité annuelle.

Le cabinet vise désormais une marge opérationnelle courante supérieure à 15,5% sur l'exercice, contre un objectif de 13% en début d'exercice, relevé à 15% en décembre 2021.

Sur le nouvel exercice, Wavestone a l'objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%.

"La rentabilité s'annonce en ligne avec nos attentes mais le groupe continue de surprendre positivement concernant la dynamique de croissance" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation 'Renforcer' avec un objectif de cours relevé de 49,5 à 53,5 euros.