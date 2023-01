Wavestone : grimpe après une publication rassurante

(Boursier.com) — Parmi les dernières publications bien accueillies sur le marché parisien, Wavestone figure en bonne position. Le titre du groupe de conseil avance de 4,7% à 48,4 euros alors que la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 139,1 ME au troisième trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance de 14% sur un an (+6% à taux de change et périmètre constants). À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 376,2 ME, en hausse de +11%, dont +5% à périmètre et change constants.

Le cabinet reste confiant sur le fait de poursuivre sa croissance dans les mois à venir, en maintenant une activité commerciale intense dirigée vers les secteurs les mieux orientés. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 525 ME est réaffirmé, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, avec une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

Malgré les messages de plus en plus rassurants délivrés par la direction depuis quelques semaines, Wavestone sous-performe boursièrement, avec une performance flat depuis 3 mois (+2% vs +11% en moyenne pour le secteur), explique Oddo BHF. Le titre n'a donc pas accompagné le rerating généralisé du secteur IT Services européen (supérieur à 10%), et se traite moins de 11x l'EBIT 12m fwd, un niveau attractif en absolu (sous les moyennes historiques) et en relatif (actuellement at par avec les pairs, vs prime historique), alors que les perspectives de croissance bénéficiaire dans le contexte actuel (soft landing), les fondamentaux, le positionnement et la gouvernance militent pour une appréciation des multiples. Dans ce contexte, l'analyste maintient son opinion 'surperformer' et rehausse son objectif de 52 à 54 euros sur la base de ses nouvelles prévisions et des données de marché.