Wavestone : grimpe après les résultats

(Boursier.com) — Dans un marché une nouvelle fois très bien orienté, Wavestone avance de 3,7% à 21 euros au lendemain de la présentation de ses résultats annuels. Le cabinet de conseil a enregistré sur son exercice 2019-2020 un résultat opérationnel courant de 55,7 ME, contre 55,2 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires consolidé de 422 ME, en hausse de +8%. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est élevée à +2%. Le résultat net part du groupe a atteint 31,1 ME vs 30,8 ME. Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020-2021.

Les perspectives de court-terme semblent plus dégradées qu'anticipé mais le groupe semble toujours constituer un actif de qualité avec une capacité de rebond importante, affirme Portzamparc. La maison de bourse passe en conséquence d''acheter' 'renforcer' sur la valeur avec un objectif abaissé de 25,6 à 22,7 euros.