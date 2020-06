Wavestone : garde le contact avec ses actionnaires

(Boursier.com) — Malgré le déconfinement progressif et compte tenu de l'incertitude à pouvoir organiser un rassemblement dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, Wavestone a décidé exceptionnellement de tenir son Assemblée générale annuelle du 28 juillet à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires. Cette décision a été prise dans une optique de prudence et de responsabilité afin de protéger la santé et la sécurité de chacun. Nous sommes très attachés à la qualité de notre gouvernance et à notre relation avec les actionnaires de Wavestone, qu'ils soient institutionnels, individuels ou salariés. Nous allons donc tout mettre en oeuvre pour maintenir le dialogue actionnarial et permettre aux actionnaires du cabinet d'exercer pleinement leurs droits. , assurent Michel Dancoisne (Président du Conseil de surveillance de Wavestone) et Pascal Imbert (Président du Directoire).

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 19 juin 2020 et peut être consulté sur le site internet de Wavestone.

Tout actionnaire, quel que soit son nombre d'actions, a le droit de voter à distance préalablement à l'Assemblée. Pour le vote par internet, les actionnaires pourront transmettre leurs instructions, ou donner procuration à un mandataire entre le 7 et le 27 juillet (15h). Les actionnaires au nominatif sont invités à se connecter au site Olis Actionnaire (www.nomi.olisnet.com) à l'aide de leurs identifiants habituels. Les actionnaires au porteur sont invités à se connecter au portail internet de leur établissement teneur de compte pour voter. Toutefois, il ne leur sera possible de voter à l'Assemblée générale de Wavestone que si leur établissement est connecté au système VotAccess. Les actionnaires pourront également voter ou donner procuration à un mandataire par correspondance.

L'Assemblée générale se tenant à huis clos, il ne pourra pas être délivré de carte d'admission.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au Directoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception jusqu'au 22 juillet 2020, ou par courrier électronique.

Il est rappelé aux actionnaires que les questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Wavestone mettra à la disposition de ses actionnaires une retransmission, en direct et en différé, de l'intégralité de l'Assemblée sur son site internet. La retransmission en direct permettra aux actionnaires qui le souhaitent de poser au Directoire, en cours d'Assemblée, des questions au moyen d'une messagerie instantanée (tchat).

Wavestone organisera, dès que la situation le permettra, une réunion physique avec ses actionnaires individuels afin d'échanger de façon plus conviviale sur la situation du cabinet et les perspectives des prochains mois. Pour être convié, il suffit d'être membre du Club Actionnaires du cabinet. Pour y adhérer, les actionnaires sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site internet de Wavestone, rubrique Investisseurs, section Actionnaires. L'adhésion est gratuite.