Wavestone et PEN Partnership se rapprochent pour devenir un acteur majeur du conseil au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Après avoir signé un protocole conditionnel en juillet 2022, Wavestone annonce l'acquisition de PEN Partnership, un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni.

PEN Partnership : un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les services financiers et l'industrie pharmaceutique

Fondé en 2012, PEN Partnership s'est imposé comme un partenaire de confiance auprès de grandes entreprises opérant dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique. PEN Partnership accompagne les projets de transformation de ses clients à travers quatre spécialités principales : Expérience client & digital, Opérations & automatisation, Data & technologie et Conduite du changement. PEN Partnership est basé à Londres et compte environ 60 collaborateurs permanents, auxquels s'ajoutent de l'ordre de 40 consultants indépendants.

Au cours des 10 dernières années, PEN Partnership n'a cessé de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de 19,6 M£ (23,4 ME) pour l'exercice clos en mars 2022, et une marge EBITDA ajustée d'environ 15%.

Un coup d'accélérateur au développement de Wavestone au Royaume-Uni, en ligne avec le plan stratégique Impact

Ce projet s'inscrit parfaitement dans le plan stratégique Impact de Wavestone : accélérer la croissance externe du cabinet dans ses zones géographiques cibles.

Cette acquisition permet d'enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni avec les compétences de conseil en management dont dispose PEN Partnership. La combinaison de ces compétences et des compétences technologiques de Wavestone constituera une offre conseil de tout premier plan pour accompagner les projets de transformation des plus grands clients tant dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique que sur le marché britannique plus largement.