Wavestone : en hausse après les annonces

(Boursier.com) — Wavestone monte de 1% ce mercredi à 25,25 euros en bourse de Paris. Au 1er semestre de son exercice 2020/21, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 ME, en repli de 4%. A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré une décroissance semestrielle de 7%. En dépit d'un marché du conseil attendu en repli de 12% en Europe sur l'année 2020, la marge opérationnelle courante du cabinet a relativement bien résisté à 7,7% au 1er semestre 2020/21, contre 10,6% un an plus tôt.

Les dispositifs d'activité partielle ont contribué à hauteur de 2,8 points à cette rentabilité opérationnelle.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 14,3 ME sur la période, contre 20,7 ME au 1er semestre 2019/20.

Les mesures de réduction des coûts, visant à réduire la voilure du cabinet face à l'environnement économique difficile, ont d'ores et déjà permis de matérialiser près de 11 ME d'économies sur le semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le plan de performance permettra de dégager de l'ordre de 16,5 ME d'économies, au-delà des 15 ME visés initialement, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.

Le résultat net part du groupe est de 7 ME, en repli de -25%. La marge nette semestrielle s'élève à 3,7% contre 4,8% un an plus tôt.

Au 30 septembre 2020, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 184,7 ME. La dette financière nette hors dettes locatives a été ramenée à 15,6 ME à fin septembre 2020, contre 29,1 ME à fin mars 2020 et 61,7 ME à fin septembre 2019.

Le cabinet indique que l'année 2021 se présente sous un jour moins favorable qu'espéré au début de l'automne.

Portzamparc relativise ce message prudent de la direction avec un objectif de cours ajusté de 26,5 à 29,1 euros.