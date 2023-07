Wavestone : des analystes visent plus haut !

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de son exercice 2023/24, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 143,3 ME, en progression dynamique de +17%. Pour rappel, Wavestone a continué de bénéficier au 1er trimestre 2023/24 de la consolidation des cabinets de conseil britanniques PEN Partnership et Coeus Consulting, respectivement depuis le 1er août et le 1er octobre 2022.

A l'issue des trois premiers mois de l'exercice, Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24...

Le titre monte de plus de 2% ce jeudi à 52 euros en bourse de Paris. "La conjoncture du secteur reste le principal risque sur le dossier, mais Wavestone améliore à ce stade comme prévu sa performance opérationnelle" commente Portzamparc pour qui les fondamentaux apparaissent donc sains avant d'aborder l'intégration de Q_PERIOR à partir de la fin

d'année calendaire. "L'actualisation des comparables, et le glissement des ratios utilisés d'une année avec le nouvel exercice, est favorable à notre objectif qui passe de 54,2 à 57,2 euros" conclut l'analyste. De son côté, Stifel a aussi rehaussé le curseur de 55 à 60 euros avec un avis à l'achat'.