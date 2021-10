Wavestone : déçu ?

(Boursier.com) — Wavestone recule de 3,3% à 47,40 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au deuxième trimestre de son exercice 2021-2022 (du 1er juillet au 30 septembre 2021) un chiffre d'affaires de 102,6 ME, en croissance de +11% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent. La croissance organique, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à +9%, tirant parti d'une activité toujours bien orientée. Sur l'ensemble du 1er semestre 2021-2022, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 217,8 ME, en hausse de +17%, et +15% à périmètre et taux de change constants.

Le taux d'activité s'est établi à un niveau élevé sur l'ensemble du semestre, à 78%, malgré un léger tassement au 2ème trimestre (77%). Wavestone souligne qu'il reste supérieur au niveau normatif de 75%. Le taux journalier moyen s'est quant à lui élevé à 847 euros sur le semestre, marquant une légère hausse par rapport au niveau du 1er trimestre (842 euros). L'intégration d'Everest Group consulting durant cinq mois sur le semestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 5 euros. A mi-exercice, l'objectif de stabiliser le taux journalier moyen par rapport à l'exercice précédent (842 euros en 2020/21) est jugé pleinement sécurisé.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commande s'élevait à 3,9 mois, en diminution par rapport au niveau exceptionnellement haut enregistré à fin juin 2021 (4,3 mois). La visibilité commerciale demeure néanmoins excellente, selon le groupe.

Wavestone a confirmé ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires de 460 ME et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13% (à taux de change constants). Ils intègrent Everest Group consulting mais n'incluent pas à ce stade why innovation!, un petit cabinet de conseil spécialisé dans la transformation agile des organisations, basé à Singapour et à Hong Kong, dont Wavestone annonce l'acquisition.

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre 2021, Wavestone actualisera ses objectifs annuels et présentera son nouveau plan stratégique.

"Bien qu'inférieur à nos attentes, ce T2 ne nous amène qu'à faiblement abaisser notre scénario" commente Portzamparc pour qui "le news flow sera animé à court-terme, avec en particulier la présentation en décembre d'un nouveau plan stratégique, mais les perspectives nous semblent bien valorisées aujourd'hui"..."Nous maintenons notre objectif à 47,3 euros, mais, compte-tenu du parcours du titre, nous passons de 'Renforcer' à 'Conserver' sur le dossier" conclut l'analyste.