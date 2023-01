Wavestone : croissance organique de 5% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le groupe de conseil Wavestone affiche au troisième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires consolidé de 139,1 ME, en croissance de +14% sur un an. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +6%.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 376,2 ME, en hausse de +11%, dont +5% à périmètre et change constants.

Le taux d'activité s'est inscrit en baisse au 3ème trimestre, sous l'effet des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre. Sur neuf mois, le taux s'est ainsi établi à 74%, à comparer à 75% au premier semestre de l'exercice. Le taux journalier moyen s'est élevé à 886 euros sur neuf mois, en progression de +4% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice précédent (854 euros).

Le cabinet reste confiant sur le fait de poursuivre sa croissance dans les mois à venir, en maintenant une activité commerciale intense dirigée vers les secteurs les mieux orientés. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 525 ME est réaffirmé, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, avec une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

En matière de croissance externe, Wavestone entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, en donnant la priorité aux Etats-Unis, sans s'interdire des opérations tactiques dans d'autres géographies.