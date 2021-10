Wavestone : croissance organique de 15% sur la première moitié de l'exercice

(Boursier.com) — Le groupe Wavestone a réalisé au deuxième trimestre de son exercice 2021-2022 (du 1er juillet au 30 septembre 2021) un chiffre d'affaires de 102,6 ME, en croissance de +11% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent. La croissance organique, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à +9%, tirant parti d'une activité toujours bien orientée. Sur l'ensemble du 1er semestre 2021-2022, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 217,8 ME, en hausse de +17%, et +15% à périmètre et taux de change constants.

Le taux d'activité s'est établi à un niveau élevé sur l'ensemble du semestre, à 78%, malgré un léger tassement au 2ème trimestre (77%). Wavestone souligne qu'il reste supérieur au niveau normatif de 75%. Le taux journalier moyen s'est quant à lui élevé à 847 euros sur le semestre, marquant une légère hausse par rapport au niveau du 1er trimestre (842 euros). L'intégration d'Everest Group consulting durant cinq mois sur le semestre a contribué positivement à ce prix de vente à hauteur de 5 euros. A mi-exercice, l'objectif de stabiliser le taux journalier moyen par rapport à l'exercice précédent (842 euros en 2020/21) est jugé pleinement sécurisé.

Au 30 septembre 2021, le carnet de commande s'élevait à 3,9 mois, en diminution par rapport au niveau exceptionnellement haut enregistré à fin juin 2021 (4,3 mois). La visibilité commerciale demeure néanmoins excellente, selon le groupe.

" Wavestone continue de bénéficier d'un marché porteur, tiré par la demande liée aux nombreux grands projets de transformation lancés par ses clients. Sur le plan sectoriel, la demande est soutenue dans les services financiers, l'industrie, le secteur public et l'énergie. La situation reste en revanche moins favorable dans le secteur des transports ", explique le groupe.

Wavestone confirme ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires de 460 ME et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13% (à taux de change constants). Ils intègrent Everest Group consulting mais n'incluent pas à ce stade why innovation!, un petit cabinet de conseil spécialisé dans la transformation agile des organisations, basé à Singapour et à Hong Kong, dont Wavestone annonce l'acquisition.

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2021/22, le 6 décembre 2021, Wavestone actualisera ses objectifs annuels et présentera son nouveau plan stratégique.