Wavestone : croissance interne à +5%

(Boursier.com) — Au 2 ème trimestre de son exercice 2022/23, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 115,1 ME, en progression de +12% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2021/22.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du cabinet s'est élevée à +5%. L'effet jour est défavorable sur le trimestre écoulé et s'établit à -1,4%.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2022/23, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 237,1 ME, en hausse de +9%, et +4% à taux de change et périmètre constants.

Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23, réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 ME pour une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%, hors PEN Partnership et Coeus Consulting.