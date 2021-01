Wavestone : bien classé pour la RSE

(Boursier.com) — Les résultats de la 12è campagne Gaïa Rating ont été dévoilés vendredi 18 décembre 2020 dans un format digital. Pour la 11è année consécutive, Wavestone figure dans ce classement qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. En 2020, Wavestone se classe à la 2ème place dans la catégorie des entreprises réalisant entre 150 millions d'euros et 500 ME de chiffre d'affaires.

Ce résultat est en phase avec l'objectif du plan stratégique Wavestone 2021 d'inscrire le cabinet dans le top 3 de sa catégorie en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), mesuré tous les ans au travers du classement Gaïa Rating, indice ISR de référence pour les valeurs moyennes.

Engagé dans une démarche RSE depuis 2011, Wavestone a fait de la RSE l'un des piliers de la stratégie d'entreprise. La démarche RSE du cabinet est structurée autour de 4 axes stratégiques qui se déclinent en sept engagements structurants : être un employeur responsable ; être un partenaire de confiance ; être un cabinet de conseil engagé par l'intégration d'enjeux RSE dans sa pratique du conseil ; avoir une empreinte sociétale positive.