Wavestone : bien armé ?

Wavestone : bien armé ?









(Boursier.com) — Wavestone monte de 1% ce vendredi à 31 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a conclu un partenariat avec la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la Police Judiciaire... Cette collaboration vise à renforcer le partage d'informations et d'analyses sur les logiciels malveillants. "La cybersécurité est l'une des activités les plus dynamiques et margées de Wavestone et ce partenariat vient encore renforcer la légitimité du cabinet dans le domaine" commente Portzamparc qui rappelle à ce titre que Wavestone a été le premier acteur (et encore le seul à ce jour 7 mois après) à être certifié par l'ANSSI pour ses prestations de réponse à incident de sécurité... L'analyste reste ainsi à l'achat en visant un cours de 35,10 euros.

Au 1er semestre de son exercice 2020/21, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 ME, en repli de 4%. A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré une décroissance semestrielle de 7%. En dépit d'un marché du conseil attendu en recul de 12% en Europe sur l'année 2020, la marge opérationnelle courante du cabinet a relativement bien résisté à 7,7% au 1er semestre 2020/21, contre 10,6% un an plus tôt. Les dispositifs d'activité partielle ont contribué à hauteur de 2,8 points à cette rentabilité opérationnelle.

Au 30 septembre dernier, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 184,7 ME. La dette financière nette hors dettes locatives a été ramenée à 15,6 ME à fin septembre 2020, contre 29,1 ME à fin mars 2020 et 61,7 ME à fin septembre 2019.