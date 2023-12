Wavestone : belle hausse des résultats semestriels

(Boursier.com) — A l'issue de son 1er semestre 2023/24, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 276,7 MEUR, en croissance dynamique de +17% sur un an.

Pour rappel, le 1er semestre 2023/24 a bénéficié de l'apport des cabinets PEN Partnership et Coeus Consulting, consolidés respectivement depuis le 1er août 2022 et le 1er octobre 2022. À périmètre et taux de change constants, la croissance semestrielle s'est élevée à +12%.

Au 1er semestre 2023/24, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 36,8 ME, en forte croissance de +24% par rapport à la même période l'an dernier.

La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3% à l'issue du semestre, en progression par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent à 12,5% malgré l'effet jour défavorable.

Dans un environnement économique en phase de ralentissement, le cabinet a su tirer parti de sa croissance dynamique, d'un bon ratio prix de vente sur salaires et d'une bonne maîtrise de ses coûts.

Le résultat net part du groupe semestriel s'est élevé à 23 ME, en solide progression de +28% par rapport au 1er semestre 2022/23. La marge nette s'est établie à 8,3% à l'issue du semestre, contre 7,6% un an plus tôt.

Au 30 septembre 2023, les fonds propres de Wavestone s'établissaient à 311,9 ME.

La trésorerie nette, hors dettes locatives IFRS 16, s'élevait à 13,3 ME à fin septembre 2023, contre 27,1 ME six mois plus tôt.

Le cabinet confirme ses objectifs financiers annuels 2023/24, réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23, malgré un effet jour défavorable.

Cet objectif tient compte d'une dynamique de croissance moins soutenue au 2nd semestre 2023/24, du fait de la modération du rythme de recrutement depuis le début de l'exercice.

A périmètre total, intégrant la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires supérieur à 580 ME, soit une croissance totale de +9%, pour une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.