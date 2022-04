Wavestone : alliance saluée

(Boursier.com) — Wavestone grimpe de près de 2% à 46,40 euros ce mercredi, alors que le groupe et Nomadéis ont annoncé se rapprocher pour créer un acteur majeur du conseil en développement durable... Fondé en 2002 et basé à Paris, Nomadéis est un cabinet de conseil français et indépendant, spécialisé en environnement et responsabilité sociétale.

Avec 20 ans d'expérience et plus de 700 missions dans plus de 70 pays, Nomadéis s'est imposé comme un acteur de référence dans l'accompagnement de la transition énergétique, écologique et solidaire des entreprises et institutions publiques. Nomadéis rejoint Wavestone qui, dans le cadre d'Impact (son plan stratégique à horizon 2025), s'est fixé comme objectif de développer une compétence de premier plan en matière de développement durable. Nomadéis vient ainsi renforcer la nouvelle activité Sustainability de Wavestone.

"Le défi historique que constituent la RSE et l'accélération de la transition énergétique et écologique touche aujourd'hui tous les secteurs, toutes les fonctions et toutes les parties prenantes des entreprises : désormais, que ce soit en matière de conseil stratégique ou opérationnel sur ce sujet, les donneurs d'ordre parlent 'international, transformation, massification'" explique le groupe. "La convergence progressive des transitions environnementale et digitale ouvre la voie à de nouveaux besoins, de nouveaux champs de compétences et donc à de nouvelles offres pour aider les grandes organisations, privées comme publiques, à se transformer pour relever les défis associés. "Ce moment singulier offre à Nomadéis et Wavestone l'opportunité de jouer ensemble un rôle clé au service des enjeux de développement durable et de la transition énergétique et écologique", commente Wavestone.

Wavestone reviendra plus en détails sur ce rapprochement à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021/22, le jeudi 28 avril après la clôture des marchés... "Avec un peu plus d'une vingtaine de consultants, cette opération n'est pas significative d'un point de vue quantitatif, mais permet au cabinet de se renforcer sur une offre devenue stratégique" commente Portzamparc... "Sans lien avec cette annonce, mais du fait de la sous-performance récente du titre, nous passons de 'Conserver' à 'Renforcer' avec un objectif ajusté de 50,6 à 49,5 euros (impact de la hausse des taux). À 11,2 fois VE/ROP pour l'année en cours, ce titre de qualité nous semble revenu sur une valorisation plus abordable" conclut l'analyste.